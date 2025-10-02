UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Arsenal, Olympiakos'u konuk etti.



Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı, ev sahibi 2-0 kazandı.



Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Gabriel Martinelli ve 90+2. dakikada Bukayo Sakaya kaydetti.



Bu sonuçla birlikte 2'de 2 yapan Arsenal, 6 puana yükseldi. Olympiakos ise henüz puanla tanışamadı.



Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Arsenal, Atletico Madrid'i konuk edecek. Olympiakos ise deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak.



