UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Arsenal, Olympiakos'u konuk etti.
Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı, ev sahibi 2-0 kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Gabriel Martinelli ve 90+2. dakikada Bukayo Sakaya kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 2'de 2 yapan Arsenal, 6 puana yükseldi. Olympiakos ise henüz puanla tanışamadı.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Arsenal, Atletico Madrid'i konuk edecek. Olympiakos ise deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak.
