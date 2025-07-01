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Arsenal, Chelsea'den Kepa'yı kadrosuna kattı

30 yaşındaki İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga'nın yeni durağı Arsenal oldu.

calendar 01 Temmuz 2025 18:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: arsenal.com
Arsenal, Chelsea'den Kepa'yı kadrosuna kattı
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Arsenal, kaleci bölgesini Kepa Arrizabalaga ile güçlendirdi. 30 yaşındaki kalecinin Chelsea'den sonraki durağı Arsenal oldu.

SUDAN UCUZ 

Bonservisi Chelsea'de bulunan Kepa için Arsenal, oyuncunun kulübüne 5.8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

GEÇTİĞİMİZ SEZONU KİRALIK GEÇİRDİ

Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekibi Bournemouth'ta kiralık olarak geçiren İspanyol kaleci 31 maça çıkarken kalesinde 39 gol gördü. Kepa, 8 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.
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