Arsenal, Chelsea'den Kepa'yı kadrosuna kattı

Arsenal, kaleci bölgesini Kepa Arrizabalaga ile güçlendirdi. 30 yaşındaki kalecinin Chelsea'den sonraki durağı Arsenal oldu.



SUDAN UCUZ



Bonservisi Chelsea'de bulunan Kepa için Arsenal, oyuncunun kulübüne 5.8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.



GEÇTİĞİMİZ SEZONU KİRALIK GEÇİRDİ



Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekibi Bournemouth'ta kiralık olarak geçiren İspanyol kaleci 31 maça çıkarken kalesinde 39 gol gördü. Kepa, 8 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.