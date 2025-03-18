Arsenal, 58 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır

Arsenal, Athletic Bilbao'nun yıldız kanat oyuncusu Nico Williams için 58 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi düşünüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arsenal, 58 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır
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18 Mart 2025 15:50
Son güncelleme 18 Mart 2025 16:20
Arsenal, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeyi en büyük önceliklerinden biri olarak belirledi. Premier Lig'de şampiyonluk yarışında bir kez daha geride kalan Mikel Arteta'nın ekibi, kadroyu güçlendirmek adına harekete geçti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal, Athletic Bilbao'nun yıldızı Nico Williams'ın 58 milyon euro olan serbest kalma maddesini kullanmayı ciddi şekilde düşünüyor. Uzun süredir İspanyol oyuncuyu takip eden Londra ekibi, bu yaz transferi tamamlamak istiyor.

2030'A KADAR KONTRAT

Arsenal'in, Williams'ı kadrosuna katmak için 2030 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir kontrat teklif edeceği belirtiliyor. Hızlı ve skorer bir kanat oyuncusu olan Williams, bu sezon Bilbao formasıyla 9 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Arteta, Martinelli ve Saka'nın sakatlıkları nedeniyle yaşanan hücum sıkıntısını çözmek için ekstra bir kanat oyuncusu istiyor. Takımdaki kanat alternatiflerinin az olması nedeniyle, Arsenal geniş rotasyon oluşturma hedefiyle Williams'a yöneldi.

BARCELONA, CHELSEA, TOTTENHAM

Nico Williams için Arsenal'in yanı sıra Barcelona, Chelsea ve Tottenham da devrede. La Liga lideri Barcelona'nın bu yaz yeniden Williams için girişimde bulunup bulunmayacağı henüz net değil.



Öte yandan, Arsenal'in genç oyuncuya sunduğu maaş teklifi ve Arteta'nın projeleri, transferi Londra ekibinin lehine çevirebilir. Williams'ın şu an Bilbao'da haftalık 200 bin euro kazandığı ve Arsenal'in bu rakamın üzerine çıkacak bir teklif hazırladığı belirtiliyor.

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