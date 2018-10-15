Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda milli sporcularve, bronz madalya kazandı.Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, oyunların 8. gününde milli sporcu Özlem Becerek, disk atmada bronz madalyaya uzanarak bu kategoride Türkiye'ye oyunlardaki ilk madalyasını kazandırdı. Özlem Becerek, disk atma ikinci finalinde 51,96 metre ve toplamda 103,86 metrelik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.Milli sporcu İlyas Çanakçı, 400 metre yarışında ikinci finalde 47.82, toplamda 1:35.78'lik derecesiyle 4. sırayı elde etti. Sümeyye Kınar, cirit atmada 10. sırayı alırken, Aslan Kağan Kalıntaş disk atmada 52,78 metreyle 12. oldu.Güreşte erkekler 48 kiloda Halil Gökdeniz, grubunda aldığı bir yenilgi ve bir galibiyet ile bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Üçüncülük maçında Kolombiyalı rakibi Diego Armando Zuluaga Cueves'i tuşla mağlup eden Halil Gökdeniz, bronz madalya kazandı.Modern pentatlonda milli sporcu Dora Nusretoğlu, yüzmede serisinde 1:32.78'lik süresiyle 300 puan kazandı. Eskrim bonus yarışmasında 234 puan alan milli sporcu, 20. olarak 500 puan elde etti. Dora Nusretoğlu, bu sonuçlarla modern pentatlon yarışmasını 12. sırada tamamladı.Okçulukta Selin Şatır, Hint partneri ile karışık takımda son 16 turunu kazanarak çeyrek finale kaldı. Samet Ak ve Myanmarlı partneri ise karşılaşmayı 5-1 kaybederek elendiler. Çeyrek finalde Selin Şatır ve partneri, Arjantin ve Taylandlı rakiplerine 6-0 yenilerek elenip karışık takım yarışmalarını 5. olarak tamamladı.