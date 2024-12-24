Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
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24 Aralık 2024 18:04
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Turan'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Ligin 17. haftasında yapılan müsabakalarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eyüpspor, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor'un PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Hataysporlu futbolcu Cengiz Demir ile Trabzonspor Antrenörü Gökhan Kandemir'in de çeşitli sebeplerle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

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