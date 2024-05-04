LaLiga'nın 34. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid evinde Mauricio Pellegrino'nun yönetimindeki Cadiz'i 3-0 mağlup etti.
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadelede Real Madrid'in gollerini 51. dakikada Brahim Diaz, 68. dakikada Jude Bellingham ve 90+3'te Joselu kaydetti.
ARDA GÜLER NE YAPTI?
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 65. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Arda Güler'in maç içindeki hareketleri Bernabeu tribünlerini ayağa kaldırırken, milli oyuncu oyundan çıkarken tribünlerden büyük bir alkış tufanı koptu.
Arda Güler'in istatistikleri;
-65 dakika
-54 topla buluşma
-29/31 pas isabet
-3/6 çalım
-0/2 şut isabet
-1/6 orta isabeti
-3 rakip ceza sahasında topla buluşma
Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 87'ye yükseltirken, Cadiz 26 puanda kaldı. Barcelona'nın Girona'ya puan kaybetmesi durumunda Real Madrid, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadelede Real Madrid'in gollerini 51. dakikada Brahim Diaz, 68. dakikada Jude Bellingham ve 90+3'te Joselu kaydetti.
ARDA GÜLER NE YAPTI?
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 65. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. Arda Güler'in maç içindeki hareketleri Bernabeu tribünlerini ayağa kaldırırken, milli oyuncu oyundan çıkarken tribünlerden büyük bir alkış tufanı koptu.
Arda Güler'in istatistikleri;
-65 dakika
-54 topla buluşma
-29/31 pas isabet
-3/6 çalım
-0/2 şut isabet
-1/6 orta isabeti
-3 rakip ceza sahasında topla buluşma
ŞAMPİYONLUK ÇOK YAKIN
🔥Arda Güler, İspanya'da akılları almaya devam ediyor.pic.twitter.com/2hvTgOCx0E
— Sporxtv (@sporxtv) May 4, 2024
Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 87'ye yükseltirken, Cadiz 26 puanda kaldı. Barcelona'nın Girona'ya puan kaybetmesi durumunda Real Madrid, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
🧿Santiago Bernabeu, Arda Güler'i ayakta alkışlıyor.pic.twitter.com/yHvEbsWnK5
— Sporxtv (@sporxtv) May 4, 2024
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