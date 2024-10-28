Arda Güler'den tarihi başarı!

Arda Güler, dünyanın o yıl için en iyi genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy'de Lamine Yamal'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'den tarihi başarı!
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28 Ekim 2024 23:20
Arda Güler'den tarihi başarı...

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız, UEFA ve France Football tarafından 2024 yılının en iyi genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy ödülünde ikinci sırada yer aldı.

Birinci sırayı Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal aldı. Arda Güler ise Mathys Tel, Warren Zaire-Emery, Alejandro Garnacho, Joao Neves, Pau Cubarsi, Savinho ve Kobbie Mainoo gibi isimleri geride bıraktı.

Arda Güler, 2024 yılı içerisinde La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası gibi başarılar yaşadı.

Genç yıldızımız ayrıca milli takımımızla EURO 2024'te çeyrek final gururunu tattı.



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