Antwerp, Frey ve Samatta ile kazandı!

Belçika Ligi'nde Royal Antwerp, Sporting Charleroi'yi konuk ettiği maçı Michael Frey ve Mbwana Samatta'nın attığı gollerle 3-0 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Antwerp, Frey ve Samatta ile kazandı!
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16 Ocak 2022 17:18
Belçika Ligi'nde Royal Antwerp ile Sporting Charleroi karşı karşıya geldi.

Royal Antwerp sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken goller, Fenerbahçe'den Belçika ekibine bonservisiyle giden Michael Frey'den ve kiralık transfer olan Mbwana Samatta'dan geldi.

Frey; 11 ve 14. dakikalarda sahneye çıkarken, 66. dakikada Frey'in oyuna dahil olan Samatta ise 77. dakikada fileleri sarstı.

Bu sonucun ardından Antwerp, puanını 40'a yükseltti. Sporting Charleroi ise 35 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antwerp, Oostende ile deplasmanda karşılaşacak. Charleroi ise kendi sahasında Gent'i konuk edecek.

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