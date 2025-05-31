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Antony, Real Betis'e veda etti

Real Betis'teki kiralık sözleşmesi sona eren Antony, İspanyol ekibinden ayrıldığını açıkladı.

calendar 31 Mayıs 2025 20:00 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2025 20:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Antony, Real Betis'e veda etti
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Sezonun devre arasında Manchester United'dan İspanya Ligi ekiplerinden Real Betis'e kiralanan Antony, İspanyol ekibinden ayrıldığını açıkladı.

"FUTBOL OYNAMA SEVİNCİMİ GERİ KAZANDIRDINIZ"

Yaptığı veda paylaşımında Real Betis'i teşekkürlerini sunan Brezilyalı futbolcu, "Bana sanki aileden biriymişim gibi kapıları açtığınız ve bana futbol oynama sevincini geri verdiğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

REAL BETIS'TE NE YAPTI?

Real Betis'te 26 maçta forma giyen Brezilyalı yıldız, 9 gol ve 5 asistlik performansı ile takımının yükselişinde önemli bir etken oldu.
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