Anthony Davis, geçirdiği göz ameliyatının ardından koruyucu gözlükle oynamaya başladı ve yeni ekipmanına alışma sürecinin beklediğinden kolay geçtiğini söyledi.
Dallas Mavericks'in yıldız uzun oyuncusu, Dallas Hoops Journal'a yaz boyunca antrenmanlarını gözlükle sürdürdüğünü ve artık ritim kazandığını belirtti.
"Tüm yaz boyunca gözlükle çalıştım, o yüzden biraz alıştım. Şutlarım giriyor, gayet iyi hissediyorum."
Davis, gözlüğün performansına engel olmadığını da vurguladı:
"Bu gözlükler buhar yapmıyor, kulak arkasında sıkı duruyor, düşmüyor.
Tek fark, yüzümde bir şeyin olması. Normalde görüşüm tamamen açık olurdu ama uyum süreci beklediğimden kolay geçti."
Yıldız oyuncu espriyle, sezon boyunca birkaç gözlük kıracağını da söyledi:
"Bu sezon kesin birkaç tane kıracağım, o garanti. Ama yedeklerim var."
Fiziksel olarak da iyi durumda gözüken Davis, sezon öncesi kampa yaklaşık 6-7 kilo daha ağır girdiğini ve bunun bilinçli bir tercih olduğunu açıkladı:
"Kamp boyunca 4-5 kilo çok hızlı veriyorum. Şimdiden 2.5 kilo kaybettim bile. Ama bu beni endişelendirmiyor, gayet iyi hissediyorum, formdayım."
Geçtiğimiz sezon yalnızca 9 maçta forma giyen Davis, bu karşılaşmalarda 20 sayı, 10,1 ribaund ve 2,2 blok ortalamaları tutturmuştu.
