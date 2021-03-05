Antalyaspor'un 1000. golü Fredy'den

Fredy, Antalyaspor'un Süper Lig'de bininci golünü kaydetti.

Haber; AA
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Antalyaspor'un 1000. golü Fredy'den
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05 Mart 2021 00:31
Antalyaspor'un Fenerbahçe'ye karşı oynadığı mücadelenin 12. dakikasında fileleri havalandıran Fredy, kırmızı-beyazlı takımın Süper Lig'de bininci golünü kaydetti.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig tarihinde bininci golünü atan 12. takım oldu.

Ligde daha önce Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Altay, Gaziantepspor, Eskişehirspor ve Samsunspor bu gol sayısına ulaşmıştı.

 



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