Antalyaspor uzatmada yıkıldı, Kayserispor puanı kaptı

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor sahasında Kayserispor'u ağırladı.
Antalya Arena'da oynanan maç 1-1 berabere bitti.
İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta ev sahibi ekip 52. dakikada Georgiy Cikiya'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip 90+2'de Laszlo Benes ile soon dakikada eştliği yakaladı.
Bu sonuçla beraber Antalyaspor maç fazlasıyla 10 puana ulaştı ve 5. sırada yer aldı. Kayserispor ise maç fazlasıyla 4 puana yükseldi 13. sırada kendine yer buldu.
Ligin sonraki haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Kadir Sağlam, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mücahid Adem Çelebi
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin (Dk. 71 Ceesay), Abdülkadir Ömür (Dk. 60 Boli), Safuri (Dk. 90 Cvancara), Storm (Dk. 71 Ballet), Van de Streek (Dk. 90 Samet Karakoç)
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Denswil (Dk. 67 Kayra Cihan), Abdulsamet Burak (Dk. 79 Nurettin Korkmaz), Carole, Dorukhan Toköz (Dk. 67 Furkan Soyalp), Opoku (Dk. 46 Burak Kapacak), Mendes (Dk. 71 Tuci), Benes, Cardoso, Onugkha
Goller: Dk. 52 Dzhikiya (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 90+2 Benes (Zecorner Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Van de Streek, Dk. 53 Safuri, Dk. 78 Julian (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 48 Cardoso, Dk. 50 Abdulsamet Burak, Dk. 56 Ramazan Civelek (Zecorner Kayserispor)
