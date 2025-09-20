Antalyaspor uzatmada yıkıldı, Kayserispor puanı kaptı

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor sahasında Kayserispor'u ağırladı.

Antalya Arena'da oynanan maç 1-1 berabere bitti.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta ev sahibi ekip 52. dakikada Georgiy Cikiya'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip 90+2'de Laszlo Benes ile soon dakikada eştliği yakaladı.

Bu sonuçla beraber Antalyaspor maç fazlasıyla 10 puana ulaştı ve 5. sırada yer aldı. Kayserispor ise maç fazlasıyla 4 puana yükseldi 13. sırada kendine yer buldu.