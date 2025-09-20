20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
2-1
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
2-0
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
3-090'
20 Eylül
Brest-Nice
4-1
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-2
20 Eylül
Udinese-AC Milan
0-3
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
2-0
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
2-1
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-2
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
3-1
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
1-1
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
3-1
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
3-4
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-3
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
1-1
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
2-1

Antalyaspor uzatmada yıkıldı, Kayserispor puanı kaptı

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Cikiya'nın golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 90+2'de Benes'in golüne engel olamadı. Antalyaspor 10, Kayserispor ise 4 puana yükseldi.

calendar 20 Eylül 2025 22:05 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 22:09
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Antalyaspor uzatmada yıkıldı, Kayserispor puanı kaptı
Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor sahasında Kayserispor'u ağırladı.
 
Antalya Arena'da oynanan maç 1-1 berabere bitti.
 
İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta ev sahibi ekip 52. dakikada Georgiy Cikiya'nın golüyle 1-0 öne geçti.
 
Konuk ekip 90+2'de Laszlo Benes ile soon dakikada eştliği yakaladı.
 
Bu sonuçla beraber Antalyaspor maç fazlasıyla 10 puana ulaştı ve 5. sırada yer aldı. Kayserispor ise maç fazlasıyla 4 puana yükseldi 13. sırada kendine yer buldu.
 
Ligin sonraki haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Kadir Sağlam, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mücahid Adem Çelebi

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin (Dk. 71 Ceesay), Abdülkadir Ömür (Dk. 60 Boli), Safuri (Dk. 90 Cvancara), Storm (Dk. 71 Ballet), Van de Streek (Dk. 90 Samet Karakoç)


Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Denswil (Dk. 67 Kayra Cihan), Abdulsamet Burak (Dk. 79 Nurettin Korkmaz), Carole, Dorukhan Toköz (Dk. 67 Furkan Soyalp), Opoku (Dk. 46 Burak Kapacak), Mendes (Dk. 71 Tuci), Benes, Cardoso, Onugkha

Goller: Dk. 52 Dzhikiya (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 90+2 Benes (Zecorner Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Van de Streek, Dk. 53 Safuri, Dk. 78 Julian (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 48 Cardoso, Dk. 50 Abdulsamet Burak, Dk. 56 Ramazan Civelek (Zecorner Kayserispor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
5 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
6 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
