Antalyaspor'un konuğu Kayserispor

Antalyaspor, Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'un konuğu Kayserispor
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01 Eylül 2023 14:16
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 2 Eylül Cumartesi günü Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Antalyaspor'da, geçen haftaki EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Polonyalı orta saha oyuncusu Jakup Kaluzinski'nin dışında eksik bulunmuyor.

Ligde ilk üç maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Akdeniz ekibi, 2 puanla haftaya 16. sırada girdi.

Kayseri temsilcisi ise 5 puanla 7. sırada yer alıyor.

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