Antalyaspor, Süper Lig'de 9 sezon sonra ilk peşinde!

Sezon Maç Hafta Skor 2015-2016 Başakşehir-Antalyaspor 1. hafta 2-3 2015-2016 Antalyaspor-Gençlerbirliği 2. hafta 3-1 2016-2017 Antalyaspor-Osmanlıspor 1. hafta 0-0 2016-2017 Alanyaspor-Antalyaspor 2. hafta 2-1 2017-2018 Beşiktaş-Antalyaspor 1. hafta 2-0 2017-2018 Antalyaspor-Akhisarspor 2. hafta 2-2 2018-2019 Kayserispor-Antalyaspor 1. hafta 2-0 2018-2019 Antalyaspor-Konyaspor 2. hafta 3-3 2019-2020 Göztepe-Antalyaspor 1. hafta 0-1 2019-2020 Antalyaspor-Denizlispor 2. hafta 0-2 2020-2021 Antalyaspor-Gençlerbirliği 1. hafta 2-0 2020-2021 Beşiktaş-Antalyaspor 2. hafta 1-1 2021-2022 Antalyaspor-Göztepe 1. hafta 1-1 2021-2022 Fenerbahçe-Antalyaspor 2. hafta 2-0 2022-2023 Antalyaspor-Galatasaray 1. hafta 0-1 2022-2023 Ümraniyespor-Antalyaspor 2. hafta 0-1 2023-2024 Trabzonspor-Antalyaspor 1. hafta 1-0 2023-2024 Antalyaspor-Konyaspor 2. hafta 1-1 2024-2025 Antalyaspor-Göztepe 1. hafta 0-0 2024-2025 Beşiktaş-Antalyaspor 2. hafta 4-2

Süper Lig'e 4 sezon sonra galibiyetle başlayan Antalyaspor, Gençlerbirliği maçını da kazanıp 9 sezon sonra 2'de 2 yaparak başlamayı hedefliyor.Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ligin ilk haftası konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, 4 sezon sonra lige galibiyetle başladı.Antalyaspor, en son 2020-21 sezonunda ilk hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni iç sahada 2-0 yenmişti.Ligin ikinci haftasında Gençlerbirliği ile 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Hesap.com Antalyaspor, bu mücadeleden de galip ayrılması durumunda 9 sezon sonra ligin ilk iki haftasındaki en iyi performansına ulaşacak.Kırmızı-beyazlılar, en son 2015-16 sezonunda ilk hafta deplasmanda Başakşehir'i 3-2, ikinci hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmişti.