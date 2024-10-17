Antalyaspor'lu Samudio'dan Galatasaray'a karşı gol sözü!

Antalyaspor'un Paraguaylı yıldız forveti Braian Samudio, lider Galatasaray karşısında hem galibiyet hem gol sözü verdi.

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Antalyaspor'lu Samudio'dan Galatasaray'a karşı gol sözü!
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17 Ekim 2024 09:47
Antalyaspor'un 29 yaşındaki Paraguaylı santraforu Braian Samudio, hem galibiyet hem gol sözü verdi.

Ligde 3 maçtır kazanamayan, son iki maçından yenilgiyle ayrılan Antalyaspor, evinde lider Galatasaray'ı devirmenin planlarını yapıyor. 4 golle takımın en skoreri olan Akrepler'in 29 yaşındaki Paraguaylı santrforu Samudio, hem galibiyet hem gol sözü verdi. Tecrübeli golcü, "3 maçtır istediğimiz sonuçları alamadık. Milli arada çok iyi çalıştık. Galatasaray karşısında kötü gidişata son vermek istiyoruz. Gollerime Galatasaray karşısında da devam etmek istiyorum. Ama öncelikle kazanmamız çok daha önemli" diye iddialı konuştu.

PERFORMANSI

Samudio, Antalyaspor formasıyla çıktığı 8 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
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