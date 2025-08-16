Antalyaspor ligde Gençlerbirliği deplasmanında

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.
Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Bahadır Öztürk ve kaleci Ataberk Dadakdeniz bu karşılaşmada görev yapamayacak.
Kırmızı-beyazlılar, öğleden sonra uçakla Ankara'ya gidecek.
