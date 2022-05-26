Antalyaspor'dan taraftarlarına birlik çağrısı

Antalyaspor Kulübü, taraftarına yönelik birlik çağrısında bulundu.



Yapılan yazılı açıklamada, Antalyaspor'un Spor Toto Süper Lig'de sezonu kulüp tarihinde önemli rekorlar kırarak tamamladığı hatırlatıldı.



Sadece camianın değil, taraflı tarafsız tüm Türk futbol kamuoyunun takdirini alan bir performans sergilendiği aktarılan açıklamada, "Sezonun son maçını oynadığımız günün ertesinde yeni sezon hazırlıklarına başladık. Takımımızın verdiği olumlu motivasyonla, görevimizi başarıyla yapmış olmanın huzuruyla, çok daha büyük bir istek ve arzuyla adımlarımızı atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Bugünlerde en son ihtiyacımız olan şey, huzursuzluk ve kaos ortamı." ifadeleri kullanıldı.



Camiadaki güzelliklere rağmen, bir kesimin nifak tohumları ekip, camiayı karıştırmaya yönelik kasıtlı haberleriyle karşılaşıldığı vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Biz büyük biz camiayız. 'Kol kırılır yen içinde kalır' zihniyeti ile camiamıza hizmet eden, katkı vermeye çalışan her başkanımızın arkasındayız. Hangi eski başkanımız olursa olsun, karalanmasına, yalan yanlış aşağılayıcı haberlerle itibarsızlaştırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu çaba içinde olanları şiddetle kınamayı sürdüreceğiz. Dün olduğu gibi bugün de aynı düşüncedeyiz ve bu duruşumuzu sergilemeye bundan sonra da devam edeceğiz. Taraftarlarımızdan istirhamımız, provokatif, huzur kaçırmaya ve kaos yaratmaya çalışan kişilere fırsat vermemeleri, sadece ve sadece gelecek vizyonumuza katkı sağlayıp, oluşturmak istediğimiz yıkılmaz Antalyaspor'umuz için omuz omuza mücadele etmeleridir."





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