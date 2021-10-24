Antalyaspor'da yeni model! Akdeniz'den bir Şahin havalandı

Fraport TAV Antalyaspor'da yeni bir dönem başladı. Ersun Yanal'la yollarını ayırdıktan sonra farklı bir planlamaya giden kırmızı-beyazlılar takımın başına Nuri Şahin'i getirdi.

Henüz futbolcuyken bir anda teknik direktörlük sorumluluğunu alan 33 yaşındaki isim hemen kolları sıvadı. Ersun Yanal yönetiminde kaptan olarak sahaya çıkarken bir anda futbol sorumlusu olarak yedek kulübesine geçen Nuri Şahin, üst düzey kariyerini erken noktalayacak. Borussia Dortmund, Real Madrid, Liverpool gibi önemli takımların formasını giyen ünlü futbol adamı, Türkiye'de herkesin merak ettiği bir model oluşturdu.

Genç futbol adamı kısa sürede yeni bir ekip kurarak adımlarını attı. Nuri Şahin, Fraport TAV Antalyaspor'da futbol sorumlusu olarak yeni yapının başına geçti. İlk olarak Pro Lisans sorunu çözüldü. Nuri Şahin 2007'de Feyenoord'da oynadığı dönemden tanıdığı 57 yaşındaki Hollandalı Alfons Groenendijk'u teknik sorumlu görevine davet etti. Kağıt üzerinde Fraport TAV Antalyaspor'un hocası Groenendijk gözüküyor. Yine Feyenoord'dan tanıdığı bir isimle çalışmak isteyen Nuri Şahin, 57 yaşındaki A Lisanslı Michael Lindeman'ı yardımcı antrenör olarak çağırdı.

1972 doğumlu Brezilyalı Marcelo Martins de yardımcı antrenör oldu. Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Eğitmen A Lisansı olan Martins de Nuri Şahin'in Almanya'da oynadığı dönemden tanıdığı bir isimdi. Uzun yıllar Fenerbahçe'de görev yapan kaleci antrenörü Murat Öztürk de Fraport TAV Antalyaspor'un teknik ekibine katıldı. Ekibe ayrıca daha önce Fraport TAV Antalyaspor forması giyen B Lisanslı ve 1980 doğumlu Ertuğrul Arslan da dahil edildi.



5 Ekim 2021 tarihiyle Ersun Yanal'dan görevi devralan Nuri Şahin, Akdeniz'in köklü kulübü Fraport TAV Antalyaspor ve Türk futbolu için yeni bir döneme resmen adım attı.

Artık genç hocalar



Avrupa futbolu ve Türkiye'de genç hocalar daha fazla şans bulmaya başladı. Aslında 2009 yılında henüz 32 yaşındayken Portekiz'de Academica'nın başına geçen Andre Villas Boas 2010-11 sezonunda Porto ile başarılar yaşayınca herkesin ilgisini topladı.



Daha sonra Almanya'da Julian Nagelsmann ile yeni bir sayfa açıldı. 29 yaşında iken 1860 Munih ile yedek kulübesine inen Nagelsmann henüz 34 yaşında olmasına rağmen Bayern Münih gibi dev bir kulübün başına geçti.



Sporting'de de 36 yaşındaki Ruben Amorim dikkatleri çekiyor. Amorim geçen yıl kulübün 19 yıllık lig şampiyonluğu hasretini de bitirdi.

Türkiye'de de Karagümrük'te benzer bir dönem yaşanıyor. 10 Nisan 1989 doğumlu olan 32 yaşındaki Francesco Farioli, Karagümrük'te herkes tarafından beğenilen bir futbol oynatıyor.

Benzer örnekler



Daha önce İstanbulspor'da Aykut Kocaman 35 yaşındayken 2000 yılında futbolcu-antrenör olarak görev yapmış hatta o dönem Trabzonspor'a attığı gollerle lig tarihinde 200'ler kulübüne girmişti. Yakın bir tarihte de Erkan Zengin, Karagümrük'te böyle bir çalışma ortamı buldu.



Erkan Zengin 34 yaşında iken 2019 yılında Karagümrük'te futbolcu-antrenör olarak sorumluluk alıp, 2. Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. 2011-12 sezonunda da Yusuf Şimşek, Turgutluspor da futbolcu-antrenör olarak görev yaptı.



Ünlü hocalar, ünlü kulüpler



Futbolculuk kariyerinde ünlü kulüplerle ve ünlü teknik direktörlerle çalışan Nuri Şahin, büyük başarılar elde etti. Borussia Dortmund altyapısından yetişen Şahin, daha sonra uzun yıllar sarı-siyahlı kulüpte oynadı, kaptanlık yaptı.



Real Madrid ve Liverpool gibi devlerin de formasını giyen başarılı isim, Werder Bremen ve Feyenoord'da da yer aldı. 2020'de de Fraport TAV Antalyaspor'a transfer olan Nuri Şahin, 2005'ten bu yana 16 yılda 415 maça çıktı, 37 gol attı.



Jurgen Klopp, Jose Mourinho, Thomas Tuchel, Fatih Terim, Brendan Rodgers gibi hocalarla çalışan Nuri Şahin, Bundesliga ve La Liga'da şampiyonluk kazandı.



'Klopp'un yeri ayrı'



Kariyeri boyunca çalıştığı hocalardan çok şey öğrendiğini aktaran Nuri Şahin, "Benim için en değerlisi ve bana en yakın olan Jurgen Klopp" dedi.



Geçtiğimiz günlerde Fraport TAV Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Nuri Şahin süreci paylaştı.

33 yaşındaki futbol sorumlusu, göreve başlama sürecini şöyle anlattı: "Gerektiği zaman yine oynayabilirim. Futbolu bu sezon daha bırakmadım. Lisansım devam ediyor. Ersun hoca bıraktıktan 4 gün sonra göreve geldim. Benim için inanılmaz bir şey oldu. Yönetimimiz sağ olsun beni bu göreve layık gördü. Oturduk, artısını eksisini konuştuk ve hep beraber karar aldık. Çok cesur bir karar oldu. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum."Teknik direktörlükte Jurgen Klopp'u örnek aldığını aktaran Nuri Şahin, "Benim için en değerlisi ve bana en yakın olan Jurgen Klopp. Örnek aldığım sadece hoca değil, hayatımda örnek aldığım bir isim olduğu için yeri bende ayrıdır. Başarıları da zaten ortada ama çok büyük hocalarla çalıştım. Chelsea'den Thomas Tuchel benim için çok çok büyük bir hoca. Roma'dan Jose Moruinho ile çalıştım. Türkiye'de Abdullah Avcı, Fatih Terim, Ersun Yanal gibi çok değerli hocalarla çalıştım" dedi.





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