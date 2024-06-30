Antalyaspor'da Kenan Piric formayı giydi

Antalya'ya getirerek sağlık kontrolünden geçirilen 30 yaşındaki file bekçisi, kendisini 2 yıllığına Kırmızı-Beyazlılara bağlayan sözleşmeye imzasını attı.

, Fotoğraf; Twitter
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Antalyaspor'da Kenan Piric formayı giydi
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30 Haziran 2024 16:50
Antalya'ya getirerek sağlık kontrolünden geçirilen 30 yaşındaki file bekçisi, kendisini 2 yıllığına Kırmızı-Beyazlılara bağlayan sözleşmeye imzasını attı. Deneyimli eldiven, 7 Temmuz'da başlayacak Burdur kampında takımla birlikte yer alacak.

KULÜP DUYURMADI

Ocak ayında gelen transfer engelini henüz kaldıramayan Antalyaspor, bu sebepten dolayı transferi resmi olarak duyurmadı.

Başkan Sinan Boztepe ile birlikte poz veren Kenan Piric'in Antalyaspor formalı fotoğrafı Bosna Hersek merkezli sosyal medya hesaplarından paylaşılması dikkat çekti.

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