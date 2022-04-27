Antalyaspor'da Haji Wright faktörü: Eto'o'yu geçti

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına damga vuran Haji Wright, Antalyaspor tarihinin en iyi golcüsü olarak kabul edilen Samuel Eto'o'yu geride bıraktı.



Kayserispor filelerini havalandırarak takımına 1 puanı getiren isim olan Haji Wright, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 11'e çıkararak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Üst üste 4. maçında da gol sevinci yaşayan ve son 6 haftada 6 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan Haji Wright, şimdiden Antalyaspor tarihine geçmeyi başardı. Sezonun tamamlanmasına 4 hafta kala 11 gole ulaşan ve 140.5 dakikada 1 gol ortalaması tutturan ABD'li futbolcu, Kırmızı-Beyazlıların tarihinin en iyi golcüsü olarak kabul edilen Samuel Eto'o'yu geride bırakmayı başardı. Antalyaspor formasıyla çıktığı 76 maçta 44 gol kaydeden ve 148 dakikada 1 gol ortalaması tutturan Kamerunlu eski yıldız, Haji Wright'ın ortaya koyduğu performansın 8 dakika gerisinde kaldı.



16 PUANA DİREKT KATKI



Kayserispor karşısında kaydettiği golle Antalyaspor'un Süper Lig'deki en başarılı futbolcuları arasında yer alan Haji Wright, yaptığı puan katkısıyla da dikkat çekiyor. 24 yaşındaki golcü, bu sezon 3-1 kazanılan Rizespor maçında 3 gol, 1-0 kazanılan Başakşehir maçında 1 gol, 2-1 galip gelinen Altay maçlarında 1 gol ve 1 asist, 4-1 galip gelinen Hatayspor karşılaşmasında 2 gol ve 3-1 galip gelinen Alanyaspor maçında 1 gol üreten Haji Wright, takımının çıkışına önemli bir katkı sağladı.



ŞİŞMANOĞLU VE ERDİNÇ ZİRVEDE



Son 10 yılda 19 santrafora forma giydiren Antalyaspor'da Haji Wright'ın gol ortalamasında geçemediği 2 isim bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcu, 2 dönem Antalyaspor forması giyen Ömer Şişmanoğlu ve Mevlüt Erdinç'in gerisinde kaldı. Kırmızı-Beyazlıların son 10 yılında Süper Lig'de en iyi gol istatistiğini yakalayan isim olan Ömer Şişmanoğlu, 79.6 dakikada 1 gol ortalamasıyla oynarken, Mevlüt Erdinç ise 121.8 dakikada 1 gol atarak Antalyaspor tarihine geçmeyi başardı.



SİNAN KALOĞLU'NUN GOLÜ YOK



Semih Şentürk, 169.6 dakikada 1 gol, Souleymane Doukara da 193.6 dakikada 1 gol ortalamasıyla Antalyaspor'un son 10 yılının en verimli 4. ve 5. futbolcusu olurken, en kötü istatistiklere ise Sinan Kaloğlu, Dever Orgill ve Mehmet Yılmaz imza attı. Sinan Kaloğlu çıktığı 2 maçta da gol sevinci yaşayamazken, Dever Orgill bin 548 dakikada 1, Mehmet Yılmaz da bin 222 dakikada 1 gol ortalamasıyla kulübe veda etti.



(LİDER GAZETE)





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