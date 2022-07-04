Antalyaspor'da 3 imza

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, iç transferde 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı.



Akdeniz ekibi, Fernando Lucas Martins ve Güray Vural ile sözleşme uzatırken, kaleci Ruud Boffin ile de yeniden anlaşma sağladı.



İmza töreninde açıklamalarda bulunan Güray Vural, "Biz Antalyaspor ailesini, bu şehri ve bu takımı ailece çok seviyoruz. Bireysel olarak gösterdiğim performansı daha da artırmak için buradayım" dedi.



Belçikalı kaleci Boffin, görüşlerini, "Ben zaten sözleşmem bittikten sonra hiç bağlantımı koparmadım. Başkan ve yönetime teşekkür ediyorum. Yeni sezonda da başarılı olacağımıza inanıyorum" sözleriyle aktardı.



Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins, sözlerine Türkçe olarak "Merhaba" diyerek başladı. Tecrübeli futbolcu "Geçen sene iyi bir sezon geçirdik. Kontratımı yenilediğim ve tekrardan Antalyaspor'da olduğum için mutluyum. Kontratımı yenilerken de buna olan inancım benim rehberim oldu. Buraya geldiğim andan itibaren herkes beni evimde gibi hissettirdi. Buradaki bu misafirperverlik kararlarımda etkili oldu. Bu sene daha iyi sezon geçireceğimize olan inancım benim diğer teklifleri itip burayı seçmemde etkili oldu" diye konuştu.



Antalyaspor Yöneticisi Sami Gürel ise, "Mevcut kadromuzu koruyarak üzerine takviye yapmaya devam ediyoruz. Ömer Toprak, Sonar Aydoğdu ve Alperen Uysal'ı transfer ettik. Bugün de mevcut 3 futbolcumuzla sözleşme uzatıyoruz ve yeniliyoruz. Güray ve Fernando'nun 1 yıl daha olan sözleşmelerini 2 yıl olarak revize ettik. Boffin ile ise 1+1 yıl süre ile yeniden anlaşıyoruz. Antalyaspor'umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.





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