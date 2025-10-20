20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
20:00
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
0-051'
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
20:00
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0

Antalya'da "Uluslararası Oryantiring Festivali" düzenlenecek

Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali, 27 Ekim-1 Kasım'da yapılacak.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalya'da 'Uluslararası Oryantiring Festivali' düzenlenecek
Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali, 27 Ekim-1 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Oryantiring Federasyonu denetiminde, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, NEO Doğa Sporları Kulübü ve EON Turizm Acentesi iş birliğiyle organize edilen festivale, 24 ülkeden 560 sporcu katılacak.

Antalya'nın farklı coğrafyalarında düzenlenecek festival, Termessos Antik Kenti, Çakırlar, Kumköy, Lara ormanları, Ekşili Göleti gibi farklı parkurlarda yapılacak.

Organizasyonla kentin spor ve doğa turizmine katkı sunulması hedefleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
