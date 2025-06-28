Anosike Ementa Samsunspor'un radarında!

Samsunspor, 2025-2026 sezonu öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.
Başkan Yüksel Yıldırım önderliğinde transfer komitesi, eksik görülen mevkilere belirledikleri isimler ile görüşmelerini sürdürüyor.
Samsunspor'un Danimarka'nın Viborg FF takımında forma giyen 2.02 metrelik forvet Anosike Ementa ile ilgilendiği öne sürüldü.
Forvet oyuncusu Anosike Ementa 2024-2025 sezonunda Viborg FF forması altında çıktığı 22 maçta, 3 gollük performans sergiledi.
23 yaşındaki genç oyuncu, güçlü fiziği ve potansiyeliyle dikkat çekiyor. Futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon euro. (Samsun Gazetesi)
Başkan Yüksel Yıldırım önderliğinde transfer komitesi, eksik görülen mevkilere belirledikleri isimler ile görüşmelerini sürdürüyor.
Samsunspor'un Danimarka'nın Viborg FF takımında forma giyen 2.02 metrelik forvet Anosike Ementa ile ilgilendiği öne sürüldü.
Forvet oyuncusu Anosike Ementa 2024-2025 sezonunda Viborg FF forması altında çıktığı 22 maçta, 3 gollük performans sergiledi.
23 yaşındaki genç oyuncu, güçlü fiziği ve potansiyeliyle dikkat çekiyor. Futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon euro. (Samsun Gazetesi)
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