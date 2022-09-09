Ankaragücü Kevin Malcuit'i renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Kevin Malcuit'i transfer ettiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü Kevin Malcuit'i renklerine bağladı
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09 Eylül 2022 01:20
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fransız oyuncu Kevin Malcuit'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sarı lacivertli ekip ayrıca Malcuit'in imzasıyla yaz transfer döneminin tamamlandığını duyurdu.

Malcuit son olarak İtalya Seria A ekiplerinden Napoli'de forma giymişti.

Ankaragücü'nün Malcuit paylaşımı: 



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