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Ankaragücü, Johannes Hopf'u resmen açıkladı!

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü, Gençlerbirliği'nden tecrübeli kaleci Johannes Hopf'u kadrosuna kattı.

Kaynak: DHA
Ankaragücü, Johannes Hopf'u resmen açıkladı!
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13 Temmuz 2018 17:07
Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in deneyimli kalecilerinden Johannes Hopf ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladı.

Ankaragücü'nün Beştepe Tesisleri'ne gelen İsveçli kaleci Hopf, kendisini sarı lacivertli kulübe bağlayan ön sözleşmeye imza atarak, "Ankaragücü'ne transfer olduğum İçin mutlu ve gururluyum" dedi.

Ankara'yı çok sevdiğini sözlerine ekleyen Hopf, "Ankaragücü, taraftarı ile güçlü bir kulüp. Ankara'yı çok seviyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, Ankaragücü ile başarılar kazanacağıma eminim" ifadelerini kullandı.

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