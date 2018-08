YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE

MKE ANKARAGÜCÜ RAHAT KAZANDI

Yeni sezon öncesinde Bursaspor, son hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü ağırladı.Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi her iki takımın taraftarı da formalarıyla birlikte takip etti. Karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11 oyuncuları anons edilirken, tribünler hep birlikte anonslara eşlik etti. Yeşil beyazlı taraftarlar ayrıca, Beşiktaş'a transferi gündemde olan kaleci Harun Tekin'in takımda kalması yönünde tezahüratlarda bulundu. Sadece Doğu Tribünü ve Kuzey Kale Arkası Tribünün açıldığı maçta yaklaşık 13 bin taraftar yer aldı. Maç öncesinde her iki takım da birlikte taraftarı selamladı. Göztepe ile anlaşan Titi de maçı tribünden izledi.Bursaspor karşılaşmaya Harun Tekin, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Ekong, Aziz Eraltay, Badji, Aytaç Kara, Lima, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Kubilay Kanatsızkuş ilk 11'i ile başladı. Konuk takım Ankaragücü'nde ise Teknik Direktör İsmail Kartal, ilk 11'de Hopf, Pinto, Kone, Yalçın Ayhan, Erdem Özgenç, Mokhtar, Faty, Arif Morkaya, Bifouma, İlhan Parlak ve El Kabir'e şans tanıdı.13'üncü dakikada El Kabir'in pasında topla buluşan Younnes Mokhtar düzgün bir vuruşla takımını öne geçirirken, 21'inci dakikada İlhan Parlak kafa vuruşuyla durumu 2-0'a getirdi. Kalan zamanda başka gol çıkmayınca Ankara ekibi maçı bu skorla kazandı. Her iki takım da ikicni yarıda genç oyuncularına şans verdi. Bursaspor'da ise Kubilay Kanatsızkuş, ikinci yarı oyundan çıkarken yeşil beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklarla protesto edildi.