25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
1-1
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
2-3
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
1-0
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
1-2
25 Ağustos
Udinese-Verona
1-1
25 Ağustos
Inter-Torino
5-0

Ankara Keçiörengücü, Mame Diouf ile yeniden anlaştı

Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren 37 yaşındak Senegalli santrfor Mame Diouf'u yeniden kadrosuna kattı.

calendar 25 Ağustos 2025 23:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ankara Keçiörengücü, Mame Diouf ile yeniden anlaştı
 Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, geçen sezon kadrosunda yer alan ancak sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren 37 yaşındak Senegalli santrfor Mame Diouf'u yeniden renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasında "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, santrfor Mame Diouf ile yeniden anlaşma sağladı. Mame'ye kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Mame Diouf, daha önce Molde, Manchester United, Blackburn, Hannover 96, Stoke City, Hatayspor, Konyaspor ve Göztepe kulüplerinde oynadı.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
