Angel Di Maria, Juventus'tan ayrıldı

Arjantinli yıldız Angel Di Maria, Juventus'a veda etti.



Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Juventus'tan ayrıldığını duyurdu.



Di Maria yaptığı açıklamada, ''Zor ve karmaşık bir dönemin sonuna geldim. Kulübün şampiyonluk kazanmasına devam etmesi için her şeyini veren biri olarak gönül rahatlığıyla ayrılıyorum. Yapamamanın acı tadıyla, parçası olduğum bu muhteşem soyunma odasından birçok dostumu yanımda getirmenin mutluluğu ile ayrılıyorum. İlk günden beri bana gösterdikleri ilgi için tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kendimi her zaman evimde hissettim. Tüm Juventus taraftarlarına bana gösterdikleri şefkat için kocaman selam. Sizi kalbimde taşıyorum. Teşekkürler.'' ifadelerini kullandı.



Juventus formasıyla bu sezon 40 karşılaşmaya çıkan Di Maria, 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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