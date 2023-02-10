Andrea Pirlo depremi anlattı: 'Büyük trajedi'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Daily Mail'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yaşanan deprem felaketi ve ülkedeki son durum hakkında konuşan Pirlo, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel için de çarpıcı ifadeler kullandı.



Daily Mail, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından İstanbul'a geldi. İngiliz gazetesi İstanbul'da yaşanan son gelişmeleri okuyucularına anlattı.



Daily Mail'de yer alan haber şu şekilde;



"Saatler Salı günü saat 22.00'yi geçmişti ve İstanbul Boğazı'nda soğuk bir esinti devam etti. Ancak Vodafone Park'ın dışında bir kalabalık kaldı. Beşiktaş'ın evi bir yardım merkezine dönüştü. Gönüllüler, Türkiye ve Suriye'nin bazı bölgelerini harap eden iki ölümcül depremin ilkinin ardından Pazartesi günü yardım çalışmalarına başladı. İstanbul genelinde futbol bir yardım merkezi haline geldi.



Fenerbahçe, battaniye ve bebek kıyafetlerinin kamyonlara yüklenmesine yardım edenler arasında eski Leeds oyuncusu Ezgjan Alioski'nin de yer aldığı sahayı açtı.



Galatasaray merkez üssüne 12 saatlik sürüşle 40'tan fazla erzak ve portatif tuvalet gönderdi.



Sarsıntıyı burada hissetmediler ama suyun karşı tarafında, orta köprünün üzerinden, yarıya indirilmiş dev bayrağın yanından geçen Fatih Karagümrük oyuncuları ve kadrosu duyduklarıyla sarsıldı.



Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, cepheden yürek burkan bir açıklama yaptı. Enkaz altında kalan arasında bazı futbolcular ve teknik heyetten isimler de vardı.



Andrea Pirlo'nun ekibi İstanbul'un yukarısındaki tepelerde bulunan geçici antrenman sahasında toplanmıştı. Daha önce, rüzgar, kar ve sulu kır yollarında üstesinden gelebilen oyuncular spor salonunda antrenman yapıyordu. Televizyon kapalıydı ama o sabah kanallar arasında şöyle bir gezinildiğinde yalnızca trajedi ve yıkımla ilgili görüntüler vardı.



PIRLO: "HERKES İÇİN ÜZGÜNÜM"



Bir zamanlar Chelsea ve Liverpool forması giyen forvet Fabio Borini için, İtalya'da hayatta kaldığı ve ailesini bir hafta boyunca bir arabada uyutmasına neden olan bir depremin travması yeniden su yüzüne çıkmaya başladı. Bu sefer artçı sarsıntılar daha da uzun sürdü.



Ve Pirlo olanlar hakkında konuşmaya başladı, 'Olanlar için üzgünüm, herkes için üzgünüm. Umarım bu büyük trajedinin üstesinden gelmelerine yardımcı olacak bir katkıda bulunabiliriz.'



Perşembe günü Pirlo ve takımı yardımın kötü şekilde etkilenen bölgelere giden kamyonlara yüklenmesine yardımcı oldu."



VOLKAN DEMİREL SÖZLERİ



Fatih Karagümrük Teknik Direktörğ Andrea Pirlo, Daily Mail'e verdiği kısa demeçte Volkan Demirel hakkında da konuştu. Pirlo, "Maalesef bu trajik anda orada olan Volkan için de çok üzgünüm. Yardım etmek istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz ama üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Herkese kucak dolusu selam gönderiyorum." ifadelerini kullandı.





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