Ancelotti: "Paz'ı yakından izliyoruz"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yaz transfer döneminde Como'ya transfer olan Nico Paz ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ancelotti: 'Paz'ı yakından izliyoruz'
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19 Mart 2025 20:15
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yaz transfer döneminde Como'ya transfer olan Nico Paz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, "Nico Paz bizim oyuncumuz ve onu yakından takip ediyoruz. Geleceğiyle ilgili kararı sezon sonunda vereceğiz." sözlerini sarf etti.

Nico Paz, yaz transfer döneminde Real Madrid'den Como'ya 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 20 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde Real Madrid için geri alım maddesi bulunuyor.

Como'da bu sezon 27 maçta süre bulan Nico Paz, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

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