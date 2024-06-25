Anadolu Efes yeni transferini açıkladı

Anadolu Efes son olarak Real Madrid forması giyen Vincent Poirier'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Anadolu Efes yeni transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Haziran 2024 14:11
Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de istediği performansı sergileyemeyen ve yeniden yapılanmaya giden Anadolu Efes yeni transferini açıkladı.

Anadolu Efes resmi sitesinden yaptığı açıklamada Vincent Poirier ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İşte Anadolu Efes'in o açıklaması:

"Fransız pivot Vincent Poirier ile 3 sezonluk sözleşme imzaladık!

Welcome Vincent!

BenimYerimBurası"

37 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla EuroLeague'de 37 resmi maça çıkan Vincent Poirier bu karşılaşmalarda 9 sayı, 5.3 ribaund ve 1.5 blok ortalamaları tutturdu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery