Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de istediği performansı sergileyemeyen ve yeniden yapılanmaya giden Anadolu Efes yeni transferini açıkladı.
Anadolu Efes resmi sitesinden yaptığı açıklamada Vincent Poirier ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
İşte Anadolu Efes'in o açıklaması:
"Fransız pivot Vincent Poirier ile 3 sezonluk sözleşme imzaladık!
Welcome Vincent!
BenimYerimBurası"
37 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla EuroLeague'de 37 resmi maça çıkan Vincent Poirier bu karşılaşmalarda 9 sayı, 5.3 ribaund ve 1.5 blok ortalamaları tutturdu.
Anadolu Efes resmi sitesinden yaptığı açıklamada Vincent Poirier ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
İşte Anadolu Efes'in o açıklaması:
"Fransız pivot Vincent Poirier ile 3 sezonluk sözleşme imzaladık!
Welcome Vincent!
BenimYerimBurası"
37 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla EuroLeague'de 37 resmi maça çıkan Vincent Poirier bu karşılaşmalarda 9 sayı, 5.3 ribaund ve 1.5 blok ortalamaları tutturdu.
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