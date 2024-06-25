Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de istediği performansı sergileyemeyen ve yeniden yapılanmaya giden Anadolu Efes yeni transferini açıkladı.



Anadolu Efes resmi sitesinden yaptığı açıklamada Vincent Poirier ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.



İşte Anadolu Efes'in o açıklaması:



"Fransız pivot Vincent Poirier ile 3 sezonluk sözleşme imzaladık!



Welcome Vincent!



BenimYerimBurası"



37 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla EuroLeague'de 37 resmi maça çıkan Vincent Poirier bu karşılaşmalarda 9 sayı, 5.3 ribaund ve 1.5 blok ortalamaları tutturdu.





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