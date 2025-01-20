Anadolu Efes, son saniye basketiyle yıkıldı!

Gazanfer Bilge Salonu'nda oynana mücadelede Onvo Büyükçekmece Basketbol, Yannick Franke'nin son saniye üçlüğüyle Anadolu Efes'i 91-89 mağlup etti.

🏀Onvo Büyükçekmece Basketbol, Yannick Franke'nin son saniye üçlüğüyle Anadolu Efes'i 91-89 mağlup etti. pic.twitter.com/NcUTTugzJI



— Sporxtv (@sporxtv) January 20, 2025

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftanın kapanış maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol'a konuk oldu.Müsabakanın ikinci dakikasında üstünlüğü ele alan Büyükçekmece Basketbol, çekişmeli geçen ilk çeyreği 23-18 önde tamamladı. İkinci periyotta üstünlük birkaç kez el değiştirse de ev sahibi ekip devre arasına 42-41 üstün girdi. İki takımın da kopartamadığı maçın üçüncü çeyreğini Anadolu Efes 66-65 önde bitirdi. Son periyota iyi başlayan lacivert-beyazlı ekip, 35. dakikada farkı 12 sayıya (70-82) çıkardı. Rakibinin geri dönüşünü önleyemeyen Anadolu Efes, müsabakayı 91-89 kaybetti.Büyükçekmece Basketbol'da maçın en skoreri olan Franke, 24 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Starks ise 17 sayıyla skora katkı verdi. Anadolu Efes'te ise Ercan'ın 21, Larkin'in 19 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.Onvo Büyükçekmece Basketbol bu skorla ligdeki 5. galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes 4. kez mağlup oldu.Gazanfer BilgeCan Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Mesut ÖztürkRebic 10, Franke 24, Starks 17, Emircan Koşut 3, Zagorac 6, Ata Kahraman 2, Erdi Gülaslan, Yesukan Onar 4, Sajus 13, Love 12, Bruinsma: Larkin 19, Bryant 6, Dozier 2, Ercan Osmani 21, Oturu 12, Nwora 12, Smits 11, Doğuş Özdemiroğlu 5, Willis 1, Rıdvan Öncel, Erkan Yılmaz23-1842-4165-66: 39.52 Love (Onvo Büyükçekmece Basketbol)