Anadolu Efes evinde rahat kazandı

Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Kerem Baki, Hüseyin Çelik, Tolga Edis



Anadolu Efes: Larkin 25, Doğuş Özdemiroğlu, 25, Clyburn 8, Ercan Osmani 18, Oturu 3, Beaubois 7, Willis 10, Melih Tunca 5, Rıdvan Öncel, Salih Altuntaş, Burak Can Yıldızlı, Erkan Yılmaz 2



Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 19, McCollum 18, Martin 12, Vittorio Brown 10, Furkan Haltalı 6, Jaylon Brown 8, Hakan Sayılı, Efe Tırpancı 2, Thomas Akyazılı 3, Mert Celep 2



1. Periyot: 33-24



Devre: 56-55



3. Periyot: 86-65









Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 103-80 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.Shane Larkin'in peş peşe üç sayılık basketleriyle ilk dakikalarda rakibini baskı altına alan ev sahibi ekip, pota altında etkili savunma yapamasa da 6. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı (22-12). Larkin'in yanı sıra Ercan Osmani'ni de performansıyla ilk bölümde takımını sırtladı ve Anadolu Efes ilk çeyreği 33-24 önde bitirdi.İkinci çeyreğin hemen başında farkı 5 sayıya indiren Pınar Karşıyaka oyuna yeniden ortak oldu. Anadolu Efes'in boş döndüğü hücumları değerlendiren Ege temsilcisi, 16. dakikada Kenan Sipahi'nin üç sayılık basketiyle 44-42 öne geçti. İkinci çeyrekte dış atışlarda etkili olamayan Anadolu Efes, hücumda kritik top kayıpları yaptı. Son 20 saniyeye Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayısı sonrası 55-53 geride giren lacivert-beyazlılar, mola dönüşü Larkin'in faul atışlarındaki isabetiyle devreye 56-55 üstünlükle girdi.Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayılık basketiyle üçüncü periyoda başlayan Anadolu Efes, kısa sürede 10-0'lık seri yaptı. Pınar Karşıyaka'nın hücumda kaybettiği toplar sonrasında yakaladığı fırsatları değerlendiren ev sahibi ekip, Doğuş Özdemiroğlu'nun art arda üç sayılık basketleriyle farkı 20 sayıya yükseltti (81-61). Doğuş Özdemiroğlu'nun, Larkin'in ilk periyottaki performansının benzerini sergilediği bölümü lacivert-beyazlılar 86-65 galip tamamladı.Son bölümde oyunun kontrolünü kaybetmeyen Anadolu Efes, süre alamayan oyunculara şans verdiği dakikalarda da üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 103-80 kazandı.3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride, ikinci maç 31 Mayıs Cuma günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.