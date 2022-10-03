Amputede heyecan 12 maçla devam etti

İstanbul'daki Ampute Dünya Kupası'nda 12 karşılaşma oynandı. İşte alınan sonuçlar ve detaylar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Amputede heyecan 12 maçla devam etti
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02 Ekim 2022 23:28
İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda heyecan gruplarda oynanan karşılaşmalarla sürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde devam eden turnuvanın üçüncü gününde 12 maç oynandı.

Şampiyonada bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Arjantin-ABD: 3-1

Polonya-Tanzanya: 2-1

Japonya-Kolombiya: 3-1

Meksika-Almanya: 5-1

İspanya-Özbekistan: 0-3

İrlanda-İran: 0-2

Brezilya-Fas: 2-0

İngiltere-Endonezya: 3-0

Angola-Irak: 4-1

İtalya-Uruguay: 2-1

Haiti-Fransa: 6-0

Türkiye-Liberya: 5-0

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