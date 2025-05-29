29 Mayıs
Karagümrük-Bandırmaspor
20:00
29 Mayıs
Royal Antwerp-Sporting Charleroi
19:30
29 Mayıs
LASK-Rapid Wien
18:00
29 Mayıs
Cremonese-Spezia
21:30
29 Mayıs
Brann-Molde
19:00

Ampute futbolda Şampiyonlar Ligi zamanı!

Ampute futbolunun önemli organizasyonu olan 2025 Ampute Şampiyonlar Ligi cuma günü Ankara'da başlayacak.

calendar 29 Mayıs 2025 10:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ampute futbolda Şampiyonlar Ligi zamanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye'yi Alves Kablo Kulübünün temsil edeceği 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde müsabakalar, cuma günü Ankara'da başlayacak.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından 6'ncısı düzenlenecek 2025 Şampiyonlar Ligi'nde 8 takım mücadele edecek.

Organizasyona ev sahipliği yapacak Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, A Grubu'nda AFC Tiflis (Gürcistan), 1. FSV Mainz 05 (Almanya) ve Real Betis (İspanya) ile karşılaşacak.

B Grubu'nda ise son şampiyon Wisla Krakow'un (Polonya) yanı sıra Shamrock Rovers (İrlanda), FC Annecy (Fransa) ve Sporting Ampute Futbol (İtalya) bulunuyor.

Ligde 3'üncülük ve final karşılaşması, 1 Haziran Pazar günü Aktepe Stadı'nda yapılacak.

Kupadaki diğer müsabakalarda takımlar, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Eryaman'daki Spor Köyü sahalarında karşı karşıya gelecek.

Daha önce 5 kez düzenlenen turnuvanın 4'ünde Türk kulüpleri şampiyon oldu. Kupayı, ilk düzenlendiği yıl olan 2019'da Ortotek Gaziler, 2021 ve 2023'te Şahinbey Belediyespor, 2022'de Etimesgut Belediyespor kazandı.

Geçen yıl ise Polonya temsilcisi Wisla Krakow, kupayı müzesine götürdü.

Alves Kablo Ampute Futbol Kulübünün grup aşamasında oynayacağı maçların programı ise şöyle:

Cuma:

11.00 Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü-Real Betis

18.30 Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü-1. FSV Mainz 05

31 Mayıs Cumartesi:

12.00 Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü-AFC Tiflis


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.