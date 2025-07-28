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Amed SF'de ayrılık: Adekanye

Amed Sportif Faaliyetler, sağ kanat oyuncusu Bobby Adekanye ile yollarını ayırdığını duyurdu.

calendar 28 Temmuz 2025 21:32
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Amed SF'de ayrılık: Adekanye
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sağ kanat oyuncusu Bobby Adekanye ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı terleten Bobby Adekanye ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Amedspor'a verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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