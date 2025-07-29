29 Temmuz
Kairat Almaty-KuPS Kuopio
18:00
29 Temmuz
Drita-Kopenhag
21:00
29 Temmuz
Dynamo Kiev-Hamrun Spartans
21:00
29 Temmuz
Zrinjski Mostar-Slovan Bratislava
22:00
29 Temmuz
FK Crvena Zvezda-Lincoln Red Imps FC
22:00
29 Temmuz
Iberia 1999-Levadia Tallinn
19:00
29 Temmuz
Differdange -TNS
21:00
29 Temmuz
Inter Club d'Escaldes-O.Ljubljana
21:30

Altınordulu Bilal'e Trabzonspor'dan kanca

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu'da 16 yaşındaki stoper Bilal Demirağ'a, Trabzonspor'un talip olduğu belirtildi

calendar 29 Temmuz 2025 15:04 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 15:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordulu Bilal'e Trabzonspor'dan kanca
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi orta saha oyuncusu Sami'yi 1461 Trabzon'a, kaleci Serhat'ı Kocaelispor'a sattıktan sonra sol kanat Mustafa Duru ve kaleci Arda'yı Galatasaray'a uğurlayan Altınordu'da 16 yaşındaki stoper Bilal Demirağ'a Trabzonspor'un talip olduğu belirtildi.

Karadeniz temsilcisinin, İzmir ekibiyle pazarlıkları sürdürdüğü ifade edildi. Futbola başladığı Altınordu'da geçen sezon profesyonel olan Bilal, altyapı takımlarının dağıtılmasının ardından devre arasında A takıma dahil edildi. Alt yaş gruplarında 23 kez milli formayı terleten genç savunma oyuncusunun antrenmanlara çıkmaya devam ettiği kaydedildi. Bilal, henüz profesyonel kategoride bir maça çıkmadı.

HÜSEYİN YÜCEL İDDİASI

Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, A takımın yarışmacı haklarını satmak için yatırımcı adaylarıyla görüşmeleri sürdürürken, kırmızı-lacivertli kulübün ismi son olarak Hüseyin Yücel ile anıldı. Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın yerine bir dönem vekaleten başkanlık koltuğuna oturan Yücel, son genel kurulda Serdal Adalı ile girdiği başkanlık yarışını kaybetmişti. Hüseyin Yücel'in Altınordu'nun sadece A takımıyla ilgilenmediği, kulübün tesisleriyle de ilgilendiği iddia edildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.