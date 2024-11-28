Altınordu'yu gurbetçiler sırtlıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu'da skor yükünü gurbetçi oyuncular sırtladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'yu gurbetçiler sırtlıyor
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28 Kasım 2024 15:50
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu'da skor yükünü gurbetçi oyuncular sırtladı. İzmir ekibinde 8 farklı futbolcu rakip fileleri sarsma başarısı gösterirken, bu oyunculardan 7'sinin gurbetçi olması dikkat çekti.

Kırmızı-lacivertlilerde Hüseyin Bulut 5 golle takımın en skoreri olurken, Bahattin Karahan 4, Emre Aydınel 3, İlkan Sever, Kaan Baysal ve Keni Var Uzun 2'şer gol attı. Alper Tursun da 1 gol kaydetti. Altınordu'da gurbetçi futbolcular dışında gol atan altyapı patenli tek isim Sami Satılmış oldu. Sami 3 kez rakip kalecileri avlamayı başardı.

Öte yandan ligde cumartesi günü deplasmanda Adana 01 FK ile karşılaşacak İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Emir Can Gencel forma giyemeyecek.
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