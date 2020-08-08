Altınordu Kaptanı Sinan Osmanoğlu: 'Üst sıraları zorlayacağız'

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun takım kaptanı Sinan Osmanoğlu, yeni sezonda üst sıraları zorlamayı istediklerini söyledi.Sinan Osmanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sezonun istedikleri gibi geçmediğini söyledi.Yetiştirici kimliklerinin yanında yarışmacı özelliklerini de her zaman ön plana koyduklarını kaydeden Sinan Osmanoğlu, şöyle konuştu:Enis Destan da sezon başı kampında olmanın çok gurur verici olduğunu kaydetti. Öğreneceği çok şey olduğunu belirten Enis Destan,dedi.