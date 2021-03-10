Altınordu, ilk 2 için fırsat kolluyor

Altınordu, evindeki kritik Samsunspor sınavını kazanıp rakiplerin birbiriyle oynayacağı haftayı karlı kapatmak istiyor.

Haber; Yeni Asır
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Altınordu, ilk 2 için fırsat kolluyor
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10 Mart 2021 15:38
Spor Toto 1. Lig'de son 7 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Altınordu, pazartesi günü evinde zirve takipçisi Samsunspor'la ilk 2 için çok önemli bir sınava çıkacak. Ligde 45 puanla 5'inci sırada yer alan İzmir ekibi, kazanması halinde 50 puanı bulunan 2'nci sıradaki rakibiyle arasındaki puan farkını 2'ye indirecek. Kırmızı-lacivertlilerin gözü ayrıca rakiplerinin birbiriyle oynayacağı maçlarda olacak.

İzmir ekibi kendisiyle aynı puandaki Adana Demirspor'un, 47 puanlı 3. sıradaki İstanbulspor'u konuk edeceği 26'ncı haftayı galibiyetle kapatarak direkt Süper Lig iddiasını güçlendirmek istiyor. Altınordu'da sarı kart cezası sona eren sağ kanat Ahmet İlhan yeniden ilk 11'deki yerini alacak. Fizyoterapist eşliğinde çalışan takım kaptanı Sinan Osmanoğlu'nun durumu ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

İLKLERİN PEŞİNDE

Altınordu, şimdiye kadar evinde 7 kez karşı karşıya gelip 5 mağlubiyet, 2 beraberlik aldığı Samsunspor'u İzmir'de ilk defa dize getirmeyi hedefliyor.



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