Altınordu deplasmanda beraberliğe abone

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Sincan Belediyesi Ankaraspor ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Altınordu deplasmanda beraberliğe abone
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07 Ekim 2024 15:55
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Sincan Belediyesi Ankaraspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Altınordu, dış sahada 1 puana abone oldu.
 Bu sezon evinde oynadığı 3 maçı da kazanan kırmızı-lacivertliler, deplasmanda ise 3 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı. Bu maçtan önce gurbette Kepezspor ile yine golsüz berabere kalan Altınordu, Kırklarelispor ile de yenişemedi ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Geride kalan 6 müsabakada henüz yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi, haftayı 12 puanla 5'inci sırada tamamladı.

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