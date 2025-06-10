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Altınordu'da Uğur iyi başladı, kötü bitirdi!

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen Uğur Çetinkaya, sezona iyi başlamasına rağmen kötü tamamladı.

calendar 10 Haziran 2025 13:57 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2025 13:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'da Uğur iyi başladı, kötü bitirdi!
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı geçen sezonu Play-Off yarı finalinde elenerek tamamlayan Altınordu'da ara transfer döneminde kadroya katılan Uğur Çetinkaya, son haftaları kulübeye çekilerek tamamladı.

İzmir ekibinin 3'üncü Lig temsilcisi Efeler 09 SFK'dan transfer ettiği 22 yaşındaki forvet arkası, ikinci devrenin ilk 6 maçında ilk 11'de yer alıp bu periyotta 3 kez rakip fileleri sarsarak dikkat çekerken, daha sonra ligde oynanan 15 karşılaşmada sadece 2 kez 11 yüzü gördü. Genç futbolcu bu periyotta 10 maçta yedek soyunurken, 3 kez de kadroda yer almadı.

Uğur, kızağa çekildiği bu periyotta sadece küme düşen Karaköprü Belediyespor'a 1 gol atarak sezonu toplam 4 golle tamamladı. Altınordu'nun oynadığı 5 Play-Off müsabakasında oyuna sonradan giren Uğur, finallerde gol sevinci yaşayamadı.

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