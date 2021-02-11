Altınordu, Ankaraspor deplasmanında puan arayacak

TFF 1. Lig 21. hafta açılış maçında Ankaraspor ile Altınordu 12 Şubat Cuma günü Ankara'da karşılaşacak.



Osmanlı Stadı'ndaki Ankaraspor-Altınordu müsabakası saat 19.00'da başlayacak.



Ligin ikinci devresine Menemenspor mağlubiyetiyle başlayan Altınordu daha sonra Bursaspor ve Beypiliç Boluspor maçlarını kayıpsız geçti. İzmir temsilcisi 34 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor. Altınordu'da Ahmet İlhan Özek'in yanı sıra Yiğithan Güveli, Emirhan Emir ve Yusuf Can Esendemir'in sakatlıkları bulunuyor.



Şimdiye kadar en fazla teknik direktör değişikliğine giden takım olan Ankaraspor, hafta içinde 5. teknik direktör olarak Ümit Özat'la anlaştı. Haftaya 13 puanla 17. sırada giren Ankaraspor'un son 10 haftada sadece 1 galibiyeti var.



