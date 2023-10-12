Altay yeni teknik direktörünü açıkladı

Altay'da teknik direktörlüğe Djilali Bahloul getirildiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altay yeni teknik direktörünü açıkladı
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12 Ekim 2023 17:53
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Djilali Bahloul'un getirildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, imza törenine kulüp başkanı Ayhan Dündar, asbaşkan Murat Pervane, profesyonel futbol şube sorumlusu Süleyman Özkaral ile yönetim kurulu üyesi Fatih Sadıkay da katıldı.

Cezayir doğumlu Fransa uyruklu 41 yaşındaki teknik direktör, kariyerine başladığı 2009 yılından bu yana Suudi Arabistan, Fransa, Umman, Bahreyn, Senegal ve Fildişi Sahili'nde farklı kulüplerde antrenörlük pozisyonlarında görev aldı.

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