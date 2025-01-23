Altay kritik virajda

Altay pazar günü evinde kümede kalma mücadelesindeki rakiplerinden Sincan Belediyesi Ankaraspor karşısında kritik bir sınav verecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay kritik virajda
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23 Ocak 2025 15:11
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 24Erzincanspor'a 3-1 yenilerek üst üste 4'üncü maçını kaybeden düşme hattındaki Altay pazar günü evinde kümede kalma mücadelesindeki rakiplerinden Sincan Belediyesi Ankaraspor karşısında kritik bir sınav verecek. Sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda Murat Uluç'un golüyle 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar taraftarı önünde de galip gelerek lige tutunma umutlarını korumayı hedefliyor.

Ligde 3 puanı silinen Altay, 8 puanla 17'nci sırada yer alırken, Başkent temsilcisi 15 puanla düşme hattının 1 basamak üzerinde 15'inci sırada yer alıyor. Geçen hafta evinde zirve takipçisi Batman Petrolspor'u 3-0 mağlup eden Ankaraspor, sürpriz bir sonuca imza attı. Altay'da iyileşen stoper Kuban'ın forma giyebileceği belirtildi. Antrenman eksiği olan kaleci Ozan ile hafif ağrıları olan orta saha oyuncusu Arda'nın durumları maç saatinde netlik kazanacak.

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