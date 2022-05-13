Altay'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Altay, 37. haftada 15 Mayıs Pazar günü şampiyon Trabzonspor'la İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular daha sonra çift kale maç yaptı.
Cumartesi yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Altay, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular daha sonra çift kale maç yaptı.
Cumartesi yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Altay, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
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