Altay'da Kuban şoku

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi vereceği ikinci yarı öncesi devre arası hazırlıklarını İzmir'de sürdüren Altay'da stoper Kuban Altunbudak'ın sakatlığı moralleri bozdu.
Sezonun ilk yarısında oynadığı 10 karşılaşmada ilk 11'de görev yapıp 900 dakika sahada kalan 23 yaşındaki savunma oyuncusuna 'osteitis pubis' teşhisi konuldu.
Kasık bölgesindeki ağrıları sonrası MR'ı çekilen Kuban'ın tedavisine başlandığı belirtildi. Antrenmanlara katılmayan Kuban'ın iyileşmesinin 4-6 haftayı bulabileceği belirtildi. Öte yandan alacakları ödenmeyince ailesinin yanına Antalya'ya giden kaleci Ozan'ın yönetimin çağrısına rağmen henüz takıma dönmediği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda ilk yarıda çapraz bağ sakatlığı yaşayan Ceyhun da sezonu kapatmıştı.
Sezonun ilk yarısında oynadığı 10 karşılaşmada ilk 11'de görev yapıp 900 dakika sahada kalan 23 yaşındaki savunma oyuncusuna 'osteitis pubis' teşhisi konuldu.
Kasık bölgesindeki ağrıları sonrası MR'ı çekilen Kuban'ın tedavisine başlandığı belirtildi. Antrenmanlara katılmayan Kuban'ın iyileşmesinin 4-6 haftayı bulabileceği belirtildi. Öte yandan alacakları ödenmeyince ailesinin yanına Antalya'ya giden kaleci Ozan'ın yönetimin çağrısına rağmen henüz takıma dönmediği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda ilk yarıda çapraz bağ sakatlığı yaşayan Ceyhun da sezonu kapatmıştı.