Altay'da hakem tepkisi: 'Bıçak kemiğe dayandı, artık yeter!'

Altay, Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olurken, İzmir ekibinin başkanı Özgür Ekmekçioğlu, karşılaşmanın hakemlerine tepki gösterdi.



"Artık bıçak kemiğe dayandı, yeter" sözleriyle Altay'a haksızlıklar yapıldığını belirten Ekmekçioğlu "Tüm iyi niyetimizle bakmaya çalışmamıza rağmen ortada bir kasıt olduğunu görüyoruz" dedi.



Ekmekçioğlu Çaykur Rizespor maçında da hakem hatasına maruz kaldıklarını belirtirken, "Bu kez de Beşiktaş maçının uzatma dakikalarında Martin Rodriguez'in çalımında Beşiktaşlı futbolcu yerde topu elle kesti. Biz iki haftada iki pozisyonu da tribünden net gördük, geçen hafta yayıncı kuruluştaki programda Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, Fabricio'nun hareketinin tartışmasız penaltı olduğunu ifade etti." sözlerini kullandı.



İzmir ekibinin başkanı ayrıca, "VAR zaten böyle pozisyonlarda hakeme yardımcı olmak için var. İki kritik maçta ve bu kadar önemli pozisyonlarda VAR devreye girerek net penaltıyı hakeme her açıdan göstermesi ve kararda aktif rol oynaması gerekirdi. Diğer yandan hakem Volkan Bayarslan'ın böylesine önemli bir karar için izlemeye bile gitmemesini hiç bir mantık kabul edemez" diye konuştu.



Ekmekçioğlu, son olarak, "Bazı pozisyonlar tartışılabilir. Ancak tüm Türkiye aynı kararda birleşiyorsa artık bunun farklı bir yorumu olamaz. En çok üzüldüğümüz konu ise net olan her hatalı kararın aleyhimize verilmesi" ifadelerini kullandı.





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