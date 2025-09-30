30 Eylül
Altay'da Deniz Kadah şoku

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'da Deniz Kadah'ın lisansı çıkarılamadı.

calendar 30 Eylül 2025 14:32
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 4'üncü haftayı 1 puanla düşme hattında tamamlayan Altay'da Deniz Kadah'ın lisansı çıkarılamadı.

Sözleşmesini 20 Mayıs'ta 2027'ye kadar uzattıktan sonra futbolu bırakma kararı alıp, daha sonra Başkan Sinan Kanlı tarafından ikna edilerek bu ay antrenmanlara tekrar başlayan 39 yaşındaki santrforun vizesine onay çıkmadı. Transfer yasağı bulunan Altay, transfer dönemi sona erdikten sonra vize işlemini gerçekleştirmek istese de sonuç alamadı.

Kulüpten alınan bilgiye göre Türkiye Futbol Federasyonu ile FIFA arasında yazılım entegrasyonu sorunu olduğu bildirildi. Sistemde sözleşme yenilemenin yeni transfer gibi göründüğü ifade edildi. Siyah-beyazlıların sorunu çözmek adına FIFA ile temasa geçtiği kaydedildi. Sorun çözülmezse Deniz Kadah'ın lisansı ara transfer döneminde çıkarılacak. Kamp görmemesi nedeniyle antrenman eksiğini kapatmaya çalışan tecrübeli golcü bu durumda ikinci yarıda forma giyebilecek.

BORNOVA MAÇI MANİSA'DA


Ligde cumartesi günü İzmir temsilcisi Bornova 1877 ile karşılaşacak Altay, bu müsabakayı Manisa'da oynayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın da bakıma alınması nedeniyle Bornova ekibi siyah-beyazlı takımı Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ağırlayacak. Altay'ın maçlarını oynadığı Alsancak Stadı da bakıma girerken, İzmir'deki bir diğer stat olan Atatürk Stadı'nda ise Karşıyaka aynı gün Eskişehir Anadoluspor'u konuk edecek.

