Altay Bayındır: 'Hiçbir şey bitmiş değil'

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın sonrasında Altay Bayındır açıklamalarda bulundu.



Şampiyonluk yolunda konsantrasyonu koruduklarını söyleyen Altay, "Şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Kaybettiğimiz 2 puan var. Yolumuza devam edeceğiz. Daha çok maç var. Konsantrasyonu, iletişimi yukarı çekerek gerekli konuşmaları hafta içi yapacağız. Yolumuzdan şaşmadık. Aynı disiplinle devam edeceğiz. 2 puan kaybı için üzgünüz. Taraftarlarımızı üzdüğümüz için üzgünüz. Hiçbir şey bitmiş değil. Emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Saha dışındaki iletişim ve birliktelik iyi. Hocamızın iletişimi iyi. Sahada enerjiyi, konsantrasyonu yukarıda tutmak gerekiyor. Hataya yer olmayan bir iş yapıyoruz. Aynı ciddiyetle maç sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor." mesajını verdi.